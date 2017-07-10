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الإمارات تقبض على مواطن "تعاطف مع قطر"
غانم مطر
2017-07-10 - 10:55 م
مرآة البحرين: طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن مواطن إماراتي بعد انتشار تسجيل مصور له على مواقع التواصل يعلّق فيه على الخلاف الخليجي مع قطر.
وقالت العفو الدولية "إذا كان اعتقال غانم مطر في الإمارات سببه تعليقاته السلمية حول الأزمة مع قطر، فإنه سجين رأي ونطالب بالإفراج عنه فوراً".
وكان مطر قد ظهر في فيديو قبل انتهاء المهلة التي منحها دول المقاطعة لقطر يقول فيه إن الدوحة عبّرت عن رفضه لجميع المطالب، وأضاف "قطر تقود ولا تنقاد".
وحذّرت الدول الثلاث الخليجية السعودية، والإمارات والبحرين مواطنيها من أن التعاطف مع قطر سيتم مقابلته بحزم.
بلا شك يعذب الآن— فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) July 6, 2017
شخصياً تمنيت لو لم يقل ما قاله
السؤال من منا يملك نفس شجاعته في انتقاد موقف حكومة بلاده#الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر pic.twitter.com/vqrGk6RzGw
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