» الخليج
دول المقاطعة تقول إن وثائق سربتها سي ان ان تدعم موقفها من قطر
مؤتمر صحافي لوزراء دول المقاطعة في القاهرة الشهر الجاري
2017-07-11 - 12:48 ص
مرآة البحرين: أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر بيانا بشأن الوثائق التي سربتها شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية، رأت فيه أن تلك الوثائق تدعم موقفها من قطر.
وقالت الدول الأربع إن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وأضافت أن "المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-11CNN تنشر وثائق اتفاق الرياض 2013 بين أطراف النزاع الخليجي
- 2017-07-10الإمارات تقبض على مواطن "تعاطف مع قطر"
- 2017-07-10الآمال بحل أزمة الخليج ما تزال بعيدة المنال (محللون)
- 2017-07-10العراق يعلن "النصر" على الدولة الإسلامية… والعبّادي في الموصل
- 2017-07-09وزير الخارجية البريطاني يدعو السعودية وحلفاءها إلى إنهاء الحصار على قطر