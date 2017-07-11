دول المقاطعة تقول إن وثائق سربتها سي ان ان تدعم موقفها من قطر

2017-07-11 - 12:48 ص

مرآة البحرين: أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر بيانا بشأن الوثائق التي سربتها شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية، رأت فيه أن تلك الوثائق تدعم موقفها من قطر.

وقالت الدول الأربع إن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وأضافت أن "المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".