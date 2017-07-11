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واشنطن تشعر بـ "الخيبة" من الحكم بسجن نبيل رجب وتدعو لإطلاق سراحه
2017-07-11 - 6:49 ص
مرآة البحرين (خاص): قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكم بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أصابها "بخيبة أمل" ودعت إلى إطلاق سراحه.
وأضافت في بيان "ما زلنا نحث بقوة حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير".
وقالت الخارجية "نعتقد أنه لا ينبغي محاكمة أي شخص في أي مكان أو سجنه لممارسته حقوقه الإنسانية أو حرياته الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير أو التجمع السلمي".
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