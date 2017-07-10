الداخلية تقول إنها قبضت على متهم رئيسي بتفجير الدراز

2017-07-10 - 6:10 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية الاثنين (10 يوليو/ تموز 2017) إنها ألقت القبض على شخص تتهمه بالتورط بشكل رئيسي في تفجير الدراز الشهر الماضي، الذي أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت في بيان أنها قبضت على حسن عبدالله مرهون راشد (26 عاما)، واتهمت الملاحق سيد محمد قاسم محمد حسن فضل (25 عاما) بالتورط في تفجير الدراز.