2017-07-11 - 5:56 م

مرآة البحرين: قال نجل الملك و قائد الحرس الملكي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة إنه يعترف بلقب "المعجزة" كلقب رسمي له.

وقال في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "المعجزه لقب لم أختره لنفسي بل الناس اختارته لي وأعترف به رسمياً". وأضاف "الله يقدرني على أن أحول المستحيل للممكن"، على حد تعبيره.

وقام بتغيير نبذته الشخصية "البايو" في صفحته إلى المعجزة.

ويعود إطلاق لقب "المعجزة" عليه إلى معارضين اعتادوا استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعية بقصد السخرية من فوزه المتكرر بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية. ومؤخراً استخدمته حسابات قطرية للسخرية منه بعد أن تطرق لقطر في أحد خطاباته حيث أطلقوا وسماً بذلك #نصور_المعجزة.