السعودية تعدم 4 نشطاء في القطيف شاركوا في الاحتجاجات

2017-07-11 - 7:36 م

مرآة البحرين: أكد التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الثلاثاء (11 يوليو/ تموز 2017) نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن السلطات أعدمت 4 أشخاص أدينوا بـ "الإرهاب" في القطيف شرق البلاد.

وكان نشطاء قد قالوا إن السلطات نفذت حكم الإعدام في 4 نشطاء اتهموا بالانضمام للاحتجاجات التي تطالب بحقوق الطائفة الشيعية التي تعيش في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال الناشط علي الدبيسي "بعد بسط نفوذ (ولي العهد) محمد بن سلمان على البلاد، وزارة الداخلية تذبح 4 مواطنين لايوجد في تهمهم المنتزعة تحت التعذيب أي قطرة دم: لم يقتلوا أحدا ولم يجرحوا أحدا"

ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق أمجد آل معيبد، يوسف المشيخص، زاهر البصري ومهدي الصايغ.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أكدتا بداية الشهر الماضي أن السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 مواطنا، جميعهم من الشيعة، بعد محاكمات أكدت المنظمتان أنها "غير عادلة" ومرتبطة باحتجاجات سياسية.