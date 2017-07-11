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أمير الكويت يقول إنه "يشعر بمرارة" بشأن الخلاف في الخليج وإنه سيواصل جهود الوساطة
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
2017-07-11 - 8:19 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن "شعوره بالمرارة" إزاء ما وصفها بالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في الخليج لكنه قال إنه يعتزم المضي قدما في جهود الوساطة التي يبذلها.
وأضافت الوكالة أن الشيخ جابر أعرب "عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها (بيتنا الخليجي)."
ونقلت الوكالة عنه قوله إن ردود الفعل الإيجابية والتأييد لجهود الوساطة الكويتية رسخت إصراره وعزمه على مواصلة مساعيه لحل الأزمة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت عقوبات على قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهي اتهامات نفتها الدوحة. وأخفقت جهود الوساطة الكويتية في إنهاء الأزمة.
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