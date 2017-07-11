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منظمة سلام تقول إن الحقوقية الصائغ بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعذيبها
ابتسام الصائغ
2017-07-11 - 9:33 م
مرآة البحرين: قالت منظمة سلام أن عضو المنظمة المعتقلة ابتسام الصائغ أعلنت إضرابها عن الطعام احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرضت له في التحقيقات الجنائية بعد إعتقالها.
وأكدت المنظمة أن الصائغ تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة في مبنى التحقيقات الجنائية وأن حالتها الصحية متدهورة، مشيرة إلى أنها تقبع في سجن انفرادي منذ اعتقالها حتى اليوم.
وتابعت "لم تحصل الصائغ على حقها في الالتقاء بمحام والالتقاء بعائلتها"، وعبّرت المنظمة عن قلقها الشديد على سلامتها.
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