2017-07-11 - 10:55 م

مرآة البحرين: دعت جماعة الإخوان المسلمين في البحرين قادة دول مجلس التعاون لبذل ما في وسعهم لتسوية الخلاف الخليجي وإعادة اللحمة لدولهم، في أحدث تصريح للجماعة الحليفة للأسرة الحاكمة في البحرين.

وتسبب احتضان البحرين للجماعة بانتقادات حادة لها خصوصا مع تفاقم الخلاف مع قطر التي تتهمها السعودية وحلفاؤها برعاية التنظيم الإسلامي.

وأكد أمين عام المنبر الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) ثقته حكمة ملك البحرين وقادة دول المجلس في حسن إدارة الأزمة بما يحفظ للبحرين والمنطقة واستقرارها.

ودعت الجماعة الملك والقادة الخليجيين "لإعادة اللحمة بين كافة دول وشعوب الخليج العربي وردم أية ثغرات تسمح لأعداء الأمة من صهاينة وصفويين للولوج إلى منطقتنا وتحقيق أهدافهم في الهيمنة والتوسع وهدم وتفتيت مجتمعاتنا" على حد تعبيرها.

وعبرت الجماعة عن إدانتها لما أسمته "محاولات تشويه صورتها"، مؤكدة على مواقفها الداعمة لأسرة آل خليفة.

وتحظى الجماعة بتمثيل في البرلمان، كما يشغل أعضاؤها مناصب قيادية في الحكومة والجيش والقضاء.