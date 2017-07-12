» أخبار
مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تعبّر عن خيبة أملها من الحكم بسجن نبيل رجب
بيبربل كوفلر
2017-07-12 - 12:50 ص
مرآة البحرين: عبّرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيبربل كوفلر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق الناشط البحريني نبيل رجب.
وكانت محكمة بحرينية قد قضت، أمس الأول، بسجن رجب سنتين بسبب حديثه لوسائل إعلام أجنبية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
Mein Statement anlässlich der Verurteilung des Menschenrechtsaktivisten @NABEELRAJAB in #Bahrainhttps://t.co/TTCDI043PY— Bärbel Kofler MdB (@BaerbelKofler) July 11, 2017
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-12قطر تعلن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة
- 2017-07-11جماعة الإخوان المسلمين في البحرين تدعو القادة الخليجيين لـ "إعادة اللحمة" لدولهم
- 2017-07-11منظمة سلام تقول إن الحقوقية الصائغ بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعذيبها
- 2017-07-11نجل ملك البحرين رسميا: أعترف بـ"المعجزة" كلقب لي
- 2017-07-11واشنطن تشعر بـ "الخيبة" من الحكم بسجن نبيل رجب وتدعو لإطلاق سراحه