مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تعبّر عن خيبة أملها من الحكم بسجن نبيل رجب

2017-07-12 - 12:50 ص

مرآة البحرين: عبّرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيبربل كوفلر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق الناشط البحريني نبيل رجب.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت، أمس الأول، بسجن رجب سنتين بسبب حديثه لوسائل إعلام أجنبية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.