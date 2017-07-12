الدول الأربع تقول إن عقوباتها مستمرة على الدوحة
2017-07-12 - 1:08 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر في بيان يوم الثلاثاء إن عقوباتها على الدوحة ستظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها وإنها ستواصل مراقبة جهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إنها تقدر جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب لكنها ستراقب عن كثب سلوك قطر.
ووقعت الولايات المتحدة وقطر يوم الثلاثاء اتفاقا لمكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون الدوحة سعيا لإنهاء الخلاف الذي بدأ قبل نحو شهر بين الدول العربية المتحالفة مع الغرب.
لكن الدول الأربع قالت في البيان "هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه".
وأضافت "كما أكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
وفرضت الدول الأربع عقوبات الشهر الماضي على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
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