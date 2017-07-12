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البرلمان البحريني يقر ميزانية الدولة بعجز فاق 2.5 مليار دينار

2017-07-12 - 8:06 ص

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء (11 يوليو/ تموز 2017) على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018، بعجز فاق 2.5 مليار دينار.

وأقر المجلس قانونا مرافقا للميزانية تقدمت به الحكومة يسمح برفع سقف الدين إلى 13 مليار دولار.

وتواجه البحرين صعوبات مالية جرّاء تدهور أسعار النفط، حيث تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تفوق الـ 80٪.

 

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