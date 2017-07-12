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ألمانيا تدعو البحرين إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
2017-07-12 - 9:18 م
مرآة البحرين (خاص): دانت بيربل كوفلر، المفوضة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
وفي بيان نشره المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، أعربت كوفلر عن أسفها لإدانة نبيل رجب والحكم عليه بالسجن لسنتين بسبب مقابلات أجراها مع وسائل الإعلام الأجنبية، لافتة إلى أنه أمر مخيب للآمال.
ودعت كوفلر الحكومة البحرينية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أنّه يجب أن تتمتع حرية التعبير بحماية دستورية في البحرين.
وأشارت كوفلر إلى أنّ التجمع والتظاهر شروط أساسية لعمل الدولة الدستورية الديمقراطية.
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