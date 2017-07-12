الإفراج عن الشيخ هاني البناء بعد 9 أيام من اعتقاله

2017-07-12 - 10:45 م

مرآة البحرين: أفرجت النيابة العامة اليوم الأربعاء عن رجل الدين الشيعي الشيخ هاني البناء وذلك بعد 9 أيام من اعتقاله لدى ذهابه في 3 يوليو إلى سجن الحوض الجاف لزيارة ابنه المعتقل.

وكانت النيابة العامة البحرينية أوقفت البناء في ( 4 يوليو/ تموز 2017) لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق.

كما أفرجت السلطات عن الشيخ كاظم درويش بعد أسبوع من اعتقاله.

واعتقلت البحرين العشرات من رجال الدين الشيعة لدعمهم الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي، ولأسباب تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.



