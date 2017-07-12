مندوب قطر في جامعة الدول العربية: تلفزيون البحرين يرهب الناس وينتهك الأعراض

2017-07-12 - 11:13 م

مرآة البحرين: اتهم مندوب قطر في جامعة الدول العربية سيف بن مقدم البوعينين تلفزيون البحرين بإرهاب الناس وانتهاك الأعراض، نافيا أن تكون قناة الجزيرة تستهدف البحرين.

وكان البوعينين يرد على وزير الإعلام البحريني علي الرميحي الذي هاجم شبكة الجزيرة القطرية وقال إن بلاده "من أكثر الدول تضررا منها ومن قنوات الفتنة" على حد وصف.

وقال المندوب القطري إن قطر تنقل الرأى والرأي الآخر لكن البلدان العربية تخاف من حرية الرى.