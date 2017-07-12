الاتحاد الأوروبي يدعو البحرين للإفراج عن نبيل رجب

2017-07-12 - 11:47 م

مرآة البحرين: طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء (12 يوليو/ تموز 2017) بالإفراج عن الناشط البحريني البارز نبيل رجب، مشيرة إلى أن الحكم بسجنه عامين يتعارض مع التزامات البحرين.

وقال بيان للاتحاد "يتعارض قرار المحكمة الجزائية البحرينية بالحكم على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة عامين، على خلفية مقابلات أجراها مع وسائل الإعلام في العامين 2015 و2016، مع التزام البحرين بدعم حرية التعبير والعمل على خلق مساحة للنشاط المستقل.

وأضاف البيان "اعتقل السيد رجب مرارا وتكرارا وسجن مرات عدة، ولم يكن [رجب] الذي أدخل إلى مستشفى وزارة الداخلية منذ نيسان / أبريل، ولا محاميه، حاضرين في جلسة الاستماع".

ودعا الاتحاد "الحكومة البحرينية إلى الإفراج عنه، بما في ذلك لأسباب إنسانية".

وختم البيان بالقول "نغتنم هذه الفرصة لنشجع مجددا جميع الأطراف في البحرين على المساهمة في الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة".