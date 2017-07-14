النرويج تدعو البحرين إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة إليه

2017-07-14 - 12:25 م

مرآة البحرين (خاص): دعت الخارجية النروجية البحرين إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب.

وقالت سكرتيرة الدولة تون سكوجن في بيان نشرته الخارجية النرويجية على موقعها إنه على البحرين أن تسقط كل التهم الموجهة إليه، مضيفة أنّ النرويج كانت قد أعربت مرارًا عن قلقها بشأن وضع نبيل رجب، وحثّت السّلطات البحرينية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ولفتت سكوجن إلى أن "الحكم الصادر بحق نبيل رجب يظهر مدى صعوبة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين"، وأضافت "نحن قلقون بشكل خاص بشأن ازدياد القيود على الحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التّعبير وحرية التّجمع".