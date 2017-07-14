وزير خارجية فرنسا يزور الخليج للمساعدة في حل أزمة قطر

2017-07-14 - 1:18 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الأربعاء إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 يوليو/تموز في إطار الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران الخصم الإقليمي لدول خليجية عربية وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وذكر البيان "في ظل القلق من التوترات الحالية التي تؤثر على هذه الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وودية ندعو إلى تهدئة سريعة تصب في صالح الجميع".

والتزمت فرنسا، التي تربطها علاقات قوية بمصر والإمارات بالإضافة لكونها أحد أكبر موردي الأسلحة لقطر وحليف وثيق للسعودية، الصمت نسبيا خلال الأزمة واكتفت بشكل كبير بالدعوة للتهدئة.

وستكون فرنسا آخر حليف غربي كبير، بعد ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، يزور مسؤول منها الخليج في مسعى لتهدئة حدة التوتر. ويزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حاليا المنطقة.

ومن المقرر أن يصر لو دريان على أهمية تعزيز الحرب ضد الإرهاب وضد تمويله بالنسبة لفرنسا كما سيدعو دول الخليج إلى التحرك معا للتصدي لذلك.

وقال البيان إن لو دريان سيسلط الضوء أيضا على التأثير السلبي للأزمة على الجبهات الدبلوماسية والسياسية والأمنية وأضاف أن الوزير يريد أن يسمع وجهات نظر كل الدول المعنية وسيدعم جهود الوساطة الكويتية.