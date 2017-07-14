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درجة الحرارة في البحرين بلغت 47 مئوية يوم أمس الخميس
2017-07-14 - 1:22 م
مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن مصدر بإدارة الأرصاد الجوية أن يوم أمس (الخميس 13 يوليو/تموز 2017) سجل أعلى درجة حرارة في البحرين منذ بداية موسم الصيف حيث بلغت 47.4 درجة مئوية.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن يستمر الطقس حارا ورطبا معظم الأيام خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن ذلك أمر اعتيادي في كل سنة إذ سجلت أعلى درجة حرارة منذ بداية شهر يوليو هذا العام حتى اليوم 46 درجة مئوية بتاريخ 3/7/2017 وذلك في مطار البحرين الدولي، علمًا بأن درجات الحرارة المحسوسة كانت أعلى من ذلك.
الجدير بالذكر أن متوسط درجات الحرارة العظمى لشهر يوليو/تموز في البحرين تبلغ 38 مئوية ومتوسط درجات الحرارة الصغرى 30 مئوية.
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