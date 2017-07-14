رويترز: الأمم المتحدة تدعو البحرين للإفراج عن الناشط نبيل رجب فورا وبلا شروط

2017-07-14 - 4:09 م

مرآة البحرين (رويترز): دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البحرين يوم الجمعة للإفراج "فورا وبلا شروط" عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي صدر حكم هذا الأسبوع بسجنه لمدة عامين.

وقال أنصار رجب، وكان إحدى الشخصيات البارزة في احتجاجات عام 2011 الداعية للديمقراطية، إن الحكم بسجنه صدر يوم الاثنين لإدانته بتهمة نشر "أخبار كاذبة" عن المملكة.

وقالت ليز تروسيل المتحدثة باسم المكتب في تصريحات للصحفيين في جنيف "يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين من القيام بعملهم دون خوف من الانتقام ويجب ألا يواجهوا الاعتقال أو الاضطهاد لممارستهم الحق في حرية التعبير. يجب ألا يكون انتقاد الحكومة جريمة".

وأضافت "نلفت إلى أن السيد رجب محتجز منذ يونيو 2016. ندعو السلطات البحرينية للإفراج عنه فورا وبلا شروط"