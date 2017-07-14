الخارجية الأمريكية تطالب البحرين بالإفراج عن ابتسام الصايغ

2017-07-14 - 5:06 م

مرآة البحرين (خاص): قالت هيذر نويرت، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، في رد على سؤال عن الناشطة الحقوقية المعتقلة في البحرين ابتسام الصايغ في المؤتمر الصحافي اليوم إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل متابعة هذه القضية".

وأضافت نويرت أنّه "أحطنا علمًا بإعلانها الإضراب عن الطعام، والذي تنفّذه الصايغ منذ 11 يوليو/تموز، وندعو السّلطات البحرينية ليس فقط لضمان حصولها على الرعاية الطبية المناسبة، بل أيضًا إلى الإفراج عنها".

ولفتت نويرت إلى أن الخارجية الأمريكية مطلعة على بعض التقارير المقلقة بشأن حصول انتهاكات بحقها [ابتسام الصايغ]، لا سيما خلال احتجازها السابق في مايو/أيار.

وأكدت نويرت أنه "نواصل حث السلطات البحرينية على التّحقيق بهذه الادعاءات بدقة ونزاهة، ومحاسبة أي شخص مسؤول عن ارتكابها [الانتهاكات]".

وكانت الصايغ قد تعرّضت في مبنى المخابرات البحريني إلى التعذيب والاعتداء الجنسي لإجبارها على ترك نشاطها الحقوقي، ثم اعتقلت مجددا بعد أن تحدّثت عن ظروف تعذيبها.