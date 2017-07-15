البيت الأبيض: ترامب يبحث مع الملك سلمان أزمة قطر

2017-07-15 - 1:24 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع العاهل السعودي الملك سلمان حيث بحثا الجهود الرامية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو شهر بين قطر وأربع دول عربية.

جاء الاتصال الهاتفي عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى المنطقة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع خصمهم اللدود إيران. وتنفي الدوحة ذلك.