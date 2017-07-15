السفارة البحرينية في بريطانيا تشن حملة على الناشطة ابتسام الصايغ وتتهمها بالإرهاب

2017-07-15 - 11:29 ص

مرآة البحرين: نشرت السفارة البحرينية في بريطانيا بيانًا على حسابها الرسمية على موقع "تويتر" حول "الادعاءات المتعلّقة بقضيّة ابتسام الصايغ".

وقال البيان الصادر (14 يوليو/ تمّوز 2017) إن الصايغ "حاليّا محتجزة وتواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب، وروابط مع منظمات إرهابية وخلايا إرهابية عاملة معروفة"، مضيفًا أنّ "التهم الموجهة إليها لا تستند على وجهات نظرها ولا على آرائها السياسية".

#Bahrain Embassy Statement Regarding Allegations in the Case of Ebtisam Al Saegh pic.twitter.com/LmkoXLKHVK — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) July 14, 2017

ونفى البيان أن تكون الناشطة المعتقلة قد تعرّضت إلى أيّ "اعتداء جنسي"، أو أنها هي أو أيّ فرد من عائلتها أو ممثل شرعي لها قد رفعوا شكوى إلى منظمات حقوقيّة مستقلّة.

وادّعى البيان أنّ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات التابعة لجهاز الأمن الوطني، يتابعون هذه الادعاءات لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز والدفاع عن الحريات الأساسيّة في مملكة البحرين".

واعتبر بيان السفارة البحرينية في بريطانيا أنّ البحرين "فريدة في المنطقة من حيث المنظمات المراقبة التي تقوم بالحماية والتحقيق على نحو مستقل في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت الصايغ قد تعرّضت في مبنى المخابرات البحريني إلى التعذيب والاعتداء الجنسي لإجبارها على ترك نشاطها الحقوقي، ثم اعتقلت مجددا بعد أن تحدّثت عن ظروف تعذيبها.