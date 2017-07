السفارة البحرينية في بريطانيا تشن حملة على الناشطة ابتسام الصايغ وتتهمها بالإرهاب

مرآة البحرين: نشرت السفارة البحرينية في بريطانيا بيانًا على حسابها الرسمية على موقع "تويتر" حول "الادعاءات المتعلّقة بقضيّة ابتسام الصايغ".

وقال البيان الصادر (14 يوليو/ تمّوز 2017) إن الصايغ "حاليّا محتجزة وتواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب، وروابط مع منظمات إرهابية وخلايا إرهابية عاملة معروفة"، مضيفًا أنّ "التهم الموجهة إليها لا تستند على وجهات نظرها ولا على آرائها السياسية".

#Bahrain Embassy Statement Regarding Allegations in the Case of Ebtisam Al Saegh pic.twitter.com/LmkoXLKHVK