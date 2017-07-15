العفو الدولية تؤكّد: ابتسام الصايغ اعتقلت بسبب نشاطها الحقوقي وبيان السفارة البحرينية في بريطانيا حملة تشويه ضدها

2017-07-15 - 12:20 م

مرآة البحرين: أكدت منظّمة العفو الدولية أن الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ اعتقلت "بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان"، وجاء هذا ردًا على بيان السفارة البحرينية في بريطانيا، الذي ادّعى أنّ "التهم الموجهة إليها لا تستند على وجهات نظرها ولا على آرائها السياسية".

.@BahrainEmbUK launches smear campaign against HumanRightsDefender @ealsaegh like it has done2others.She's detained for her humanrights work https://t.co/pArlWr4FRs — Amnesty Bahrain (@aibahrain) July 14, 2017

وقال حساب منظّمة العفو الدولية -البحرين على تويتر، يوم أمس الجمعة (14 تمّوز/ يوليو 2017) إنّ "السفارة البحرينية في بريطانيا تشن حملة تشويه على المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ، كما فعلت مع [نشطاء] آخرين"، مؤكّدةً أنّ الصايغ "معتقلة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان".

وكان بيان السفارة البحرينية في بريطانيا قد ادّعى أنّ الصايغ "حاليّا محتجزة وتواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب، وروابط مع منظمات إرهابية وخلايا إرهابية عاملة معروفة".

وكانت الصايغ قد تعرضت للاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي في شهر مايو/أيار من قبل جهاز الأمن الوطني في مركز المحرق، قبل أن يطلق سراحها ويعاد اعتقالها 3 يوليو/تموز من دون مذكرة اعتقال، ولا تزال تتعرض للتعذيب لإجبارها على ترك نشاطها الحقوقي.