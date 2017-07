العفو الدولية تؤكّد: ابتسام الصايغ اعتقلت بسبب نشاطها الحقوقي وبيان السفارة البحرينية في بريطانيا حملة تشويه ضدها

مرآة البحرين: أكدت منظّمة العفو الدولية أن الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ اعتقلت "بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان"، وجاء هذا ردًا على بيان السفارة البحرينية في بريطانيا، الذي ادّعى أنّ "التهم الموجهة إليها لا تستند على وجهات نظرها ولا على آرائها السياسية".

.@BahrainEmbUK launches smear campaign against HumanRightsDefender @ealsaegh like it has done2others.She's detained for her humanrights work https://t.co/pArlWr4FRs