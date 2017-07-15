أسعار الحج في البحرين تبلغ 2400 دينار

2017-07-15 - 12:29 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إن سعر الحج الاعتيادي في البحرين يبلغ للفرد 2400 دينار تقريبًا، وأرجع أصحاب الحملات سبب ارتفاع الاسعار الى تقليص عدد الحجاج في كل حملة بنسبة تصل إلى 60%.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين أن أسعار الحملات لا تتناسب مع مدخول المواطن والمقيم كذلك، وأن ذلك يعيقهم عن الذهاب للحج.

وأكدت عدد من حملات الحج قفل باب التسجيل بعد اكتمال عدد الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وقدمت عدد من الحملات عروضًا خاصة للحجاج تحت مسمى حج الـ «vib»، والذي تم تبلغ قيمته 5000 دينار تقريبًا للحاج.