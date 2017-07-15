رويترز: مقتل جندي سعودي وإصابة آخر في هجوم بالقطيف

2017-07-15 - 12:31 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة إن جنديا قُتل وأصيب آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في "الجريمة الإرهابية" التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

ويعيش في المنطقة المنتجة للنفط عدد كبير من الشيعة وشهدت توترا بين الحكومة والأقلية الشيعية التي تشكو من التمييز ضدها.

وشهدت القطيف احتجاجات للشيعة للمطالبة بمزيد من الحقوق كما شهدت سلسلة من العمليات المسلحة ضد قوات الأمن تزايدت منذ إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر قبل عام بعد إدانته بالتحريض على العنف.