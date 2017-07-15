البحرين والسعودية والإمارات تهنّئ العراق بتحرير الموصل

2017-07-15 - 12:40 م

مرآة البحرين: أعربت الخارجية البحرينية في بيان عن تهنئتها للحكومة العراقية والشعب العراقي بمناسبة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، منوهة بحكمة الحكومة العراقية بقيادة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، وبالشجاعة العالية للقوات العراقية في تحقيق هذا الانتصار المهم، حسب تعبيرها.

من جهته أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الجمعة اتصالا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هنأه فيه "بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، بما يبشر ببداية النهاية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا"، مجددا وقوف بلاده بـ"كافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه".

كما أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بيانا هنأت من خلاله الحكومة والشعب العراقي على استعادة مدينة الموصل وتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، متحدثة عن أن "التطرف والإرهاب يمثل أحد أهم الأخطار التي تواجه المنطقة وشعوبها، وأن تنظيم داعش يجسد بكل بشاعة هذا الخطر"، مؤكدة وقوف الإمارات مع العراق في مواجهة الإرهاب.