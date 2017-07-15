198 مكتبا هندسيا في البحرين
2017-07-15 - 1:55 م
البحرين: نقلت صحيفة محلية عن رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، أن عدد المكاتب المرخص لها مزاولة المهن الهندسية في البحرين هو 198 مكتبا هندسيا.
ويعتبر المجلس الجهة المختصة ببالترخيص للمهندسين؛ مكاتب وأفرادا.
وأوضح القصاب أن المجلس لديه 1985 مهندسا في القطاع الخاص -المكاتب الهندسية والشركات-، و1800 مهندس في الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بزيارات تفتيشية إلى المواقع الإنشائية، وأوضح أنه غطى عدة مواقع تصل إلى 11 منطقة خلال الفترة الماضية، منها ضاحية السيف والحد، وتم التأكد خلال الزيارات التفتيشية من التزام الشركة بإجراءات العمل.
وفي هذا السياق صرح القصاب أن المجلس أحال 3 مكاتب هندسية إلى التحقيق خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب مخالفات، وأن أحد المكاتب سيحال إلى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بأبرز المخالفات، قال القصاب إن المخالفات عادة تكون بين العميل والمكتب الهندسي، وتكون طبيعتها هي عدم الالتزام بالعقود والاشتراطات، وتوفير وثائق غير صحيحة.
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