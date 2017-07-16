السعودية و5 دول عربية تهدد بمخاطبة أعضاء الفيفا إذا لم يتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر

2017-07-16 - 12:37 ص

مرآة البحرين: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إن المملكة العربية السعودية و 5 من الدول العربية الأخرى طلبوا سحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 بسبب كون البلد "مؤيدا للإرهاب".

وقال إنفانتينو في لقاء مع شبكة "the local" إن "المملكة العربية السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر أشارت إلى "سجل قطر الأسود بشأن الإرهاب". وطلبوا من الفيفا إلغاء هذه الاستضافة وفقا للمادة 85 من قانون فيفا بشأن إلغاء مضيف كأس العالم في حالة حدوث أي طارئ.

وذكرت انفانتينو إن "الدول أشارت إلى أنه إذا رفضت الفيفا طلبهم فإنهم سيرسلون رسالة إلى الدول الأعضاء يطلبون فيها إجراء استطلاع للرأي لاتخاذ قرار حول هذه المسألة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الفيفا ستقبل هذا الطلب أو ترفضه أكد إنفانتينو على إمكانية قبول هذا الطلب قائلا: "إن آليات وأنظمة فيفا واضحة وضوح الشمس، وفي هذه الحالة يجب أن نرى ما سيحدث في اجتماع فيفا المقبل".

وقال إنفانتينو أيضا: "حذرت الدول المذكورة أعلاه فيفا من المخاطر التي تهدد المشجعين وأمن لاعب كرة القدم في بلد القاعدة وقلعة الإرهاب ".

كما أشار إلى اللغة القاسية التي استخدموها في الرسالة وهددوا بمقاطعة كأس العالم إذا لم يستجب فيفا لطلبهم.