2017-07-16 - 7:53 ص

مرآة البحرين: سخر الصحافي الأمريكي من أصل فلسطيني د. أسامة فوزي، رئيس تحرير صحيفة "عرب تايمز" الشهيرة الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، من ازدواجية الحكومة البحرينية في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في البحرين واصفاً ذلك بـ"التعريص الدبلوماسي".

وقال الكاتب الساخر في أحدث حلقاته على موقع "يوتيوب" الأحد (16 يوليو/ تموز 2017) إن "مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في البحرين هو ابن عم الملك الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. وكان هو المراقب العام مثل مراقب مصر والأردن وفي الوقت نفسه كان وزيراً للعدل" في السابق.

وأضاف مخاطباً الملك في الحلقة الموسومة "وماذا عن جماعة الاخوان المسلمين التي تنشط في البحرين برعاية ملكية": "ابن عمك الذي أسسها وكان لديك وزيران في الحكومة من الإخوان صلاح علي وفاطمة البلوشي (...) انتو بيطلع لكم حلال زلال إخوان مسلمين وقطر ممنوع؟".

وتابع فوزي "عندك جمعية الإصلاح شغالة ليل نهار (...) هذه الجمعية التي إذا مسك أحد منها في الإمارات يتم سجنه مؤبد. كما فتحتم جمعية ثانية هي جمعية المنبر الإسلامي".

وقال متهكماً "سكرتوا جرائد المعارضة وصحيفة النبأ ما سكرتوها ليش؟ (...) ما هي تبع الإخوان (...) نفسي أفهم التعريص الدبلوماسي هذا ماذا تسمونه؟"، على حد تعبيره.