مجلس الشورى يوافق على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار

2017-07-16 - 12:01 م

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 16 يوليو 2017، على مشروع بقانون يرفع سقف الدين العام من 10 إلى 13 مليار دينار.

وفي مداخلته قال رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي على أهمية القانون لتغطية العجز الكبير في ميزانية الدولة.