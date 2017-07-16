مرسوم ملكي بتعيين وكيل وزارة ووكلاء مساعدين في «التربية»

2017-07-16 - 12:39 م

مرآة البحرين: صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (44) لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة ووكلاء مساعدين في وزارة التربية والتعليم جاء فيه ما يلي :

المادة الأولى:

يعين الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيلاً للوزارة لشؤون التعليم والمناهج في وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية:

يعين في وزارة التربية والتعليم كل من :

-الدكتورة شيخة يوسف الجيب وكيلاً مساعداً للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية.

-الدكتورة كوثر راشد عبدالله المعاودة وكيلاً مساعداً للموارد البشرية.

-السيد جعفر علي الشيخ حسن الستري وكيلاً مساعداً للتعليم الخاص والمستمر.

-المهندس خالد محمد غريب الغريب وكيلاً مساعداً للموارد المالية والخدمات.