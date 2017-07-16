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مرسوم ملكي بتعيين وكيل وزارة ووكلاء مساعدين في «التربية»
2017-07-16 - 12:39 م
مرآة البحرين: صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (44) لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة ووكلاء مساعدين في وزارة التربية والتعليم جاء فيه ما يلي :
المادة الأولى:
يعين الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيلاً للوزارة لشؤون التعليم والمناهج في وزارة التربية والتعليم.
المادة الثانية:
يعين في وزارة التربية والتعليم كل من :
-الدكتورة شيخة يوسف الجيب وكيلاً مساعداً للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية.
-الدكتورة كوثر راشد عبدالله المعاودة وكيلاً مساعداً للموارد البشرية.
-السيد جعفر علي الشيخ حسن الستري وكيلاً مساعداً للتعليم الخاص والمستمر.
-المهندس خالد محمد غريب الغريب وكيلاً مساعداً للموارد المالية والخدمات.
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