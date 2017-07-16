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العشرات يتظاهرون للتنديد بإصدار قانون للأسرة دون موافقة المذهب الشيعي
تظاهرة في كرباباد نددت بإصدار قانون الأسرة
2017-07-16 - 9:52 م
مرآة البحرين: تظاهر العشرات في مناطق متفرقة من البحرين الأحد (16 يوليو/ تموز 2017) للتعبير عن رفضهم لإصدار قانون للأسرة (الأحكام الشخصية) دون موافقة علماء المذهب الشيعي.
وعبّر المتظاهرون عن إدانتهم لمضي الحكومة في إصدار القانون دون تحقيق الضمانات التي طالب بها كبار العلماء الشيعة.
واعتبر بيان صادر عن علماء البحرين إن الشريعة قننت جميع الأحكام المتعلقة بالأسرة، غير أن المشكلة في القضاء الذي يعيّنه الملك.
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