وزير إماراتي ينفي اختراق مواقع قطرية

2017-07-17 - 10:36 م

مرآة البحرين (رويترز): قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الاثنين إن الإمارات ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل تفجر الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل أكثر من شهر.

ونفى قرقاش تقريرا أوردته صحيفة واشنطن بوست ووصفه بأنه كاذب. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال قرقاش في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن "تقرير واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليس حقيقيا أيضا".

ونسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تصريحات في مايو/أيار أشاد فيها بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصف إيران بأنها "قوة إسلامية".

وردا على ذلك قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال قرقاش إن الدول الأربع تبحث فرض عقوبات أخرى على الدوحة.

وأضاف قرقاش في مقابلة على هامش المنتدى "سيكون هناك بعض التشديد" لكنه رفض تحديد جدول زمني لتنفيذ الإجراءات الجديدة.

وقال "سنبحث المجالات التي يتعين تشديد (العقوبات) بشأنها سواء كانت مالية أو غير ذلك لكنها ستكون بالكامل داخل إطار اختصاصنا كدول ذات سيادة".

لكنه تابع أن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر.

وأضاف قرقاش، الذي أشار كذلك إلى الحاجة لمراقبة دولية على قطر، إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الجانبين تحت رعاية الكويت التي تسعى للوساطة لحل الخلاف.

وقال "من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات قبل أن تكتسب الوساطة قوة دفع".