قطر تتهم الإمارات بعملية قرصنة ساهمت في اندلاع أزمة الخليج

2017-07-17 - 10:39 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت قطر إنها تعتقد أن التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين كشف عن مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة عن عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية أواخر مايو/أيار والتي ساهمت في إثارة خلاف دبلوماسي بين الدوحة وجيرانها.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان "المعلومات التي نشرتها واشنطن بوست... كشفت عن ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي".

وأضاف أن التقرير "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة".

كان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال في وقت سابق يوم الاثنين إن تقرير واشنطن بوست كاذب ونفى ضلوع بلاده في أي عملية قرصنة إلكترونية.