قناة العربية: مقتل مطلوب بحريني في عملية أمنية بـ«سيهات»

2017-07-17 - 10:45 م

مرآة البحرين: نقل موقع قناة العربية السعودية عن مصادر أن قوات الطوارئ السعودية قتلت مطلوبا أمنيا بحرينيا يدعى حسن محمود العبد الله، مساء الجمعة الماضي 14 يوليو/تموز 2017، في منطقة سيهات، شرق السعودية.

وأشار الموقع إلى أن علي العبد الله، شقيق القتيل، كان هو الآخر قد لقي حتفه في مواجهة أمنية ببلدة العوامية بالقطيف في 23 فبراير/شباط العام الماضي، فيما قبضت الجهات الأمنية في مداهمة بالعوامية على أخيهما الآخر حسين العبدالله.

وقالت العربية إن حسن من المطلوبين في قائمة التسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، والتي قتل منها ثلاثة لحد الآن، وقد أعلنت الداخلية السعودية عن مكأفأة مليون ريال للإبلاغ عن مطلوب.

ونقلت أن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية البحرينية كان قد قال في بيان سابق له، إن المطلوب سابقاً حسن محمود علي عبد الله من مواليد سوريا، ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته سعودية الجنسية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، وشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف، وإنه تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع من دخول أراضي المملكة.

