ازدحام كبير في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية يوم أمس و60 مريضا بلا أسرّة

2017-07-17 - 10:48 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إن قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي شهد ازدحاما كبيرا من قبل المرضى، يوم أمس الأحد 16 يوليو/تموز 2017، وإن أكثر من 60 مريضاً راقدا في الطوارئ بقوا على منتظرين الحصول على أسرّة لنقلهم إلى الأجنحة الطبية.

ونقلت صحيفة الأيام عن أحد المواطنين قوله إن والده لم يحصل على سرير وظل على نقالة الإسعاف وسط إحدى الغرف العامة في قسم الطوارئ وتم سحب الدم منه ونقله للأشعة وهو لايزال على نقالة الإسعاف وسط الغرفة.

وأكد أحد الأطباء العاملين بقسم الطوارئ أنه وبسبب الازدحام الشديد من قبل المرضى والذي يقابله عدم وجود أسرة كافية لتنويمهم، زادة مدة انتظار المرضى الذين تستلزم معاينتهم الحصول على سرير في قسم الطوارئ وبقائهم لعدة ساعات نتيجة لامتلاء الغرف العامة الثلاث بالمرضى المدخلين للمستشفى.

وأشار إلى أن بعض المرضى المدخلين ينتظرون على أسرة الطوارئ وسط الزحام منذ عدة أيام.

وقال إنه لم يعد هناك أي خصوصية للمريض في قسم الطوارئ، فضيق المكان وقلة أعداد الاسرّة يجعل المستشفى لا يستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من المرضى الذي يستقبله الطوارئ يوميا إلى جانب المحولين له من المستشفيات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن طبيب آخر قوله إن عدد أسرّة قسم الطوارئ والحوادث يبلغ حوالي 108 أسرة بينهم 8 أسرة إنعاش، و26 سريرا في طوارئ الأطفال، موضحا أن قسم الطوارئ والحوادث يستقبل من 1000 الى 1200 مريض يوميا، ويتم إدخال قرابة الـ 120 مريضا يوميا بمختلف الأجنحة والوحدات الطبية داخل المجمع وتصل القدرة الاستيعابية لمجمع السلمانية الطبي إلى حوالي 1100 سرير.