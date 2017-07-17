140 طبيبا بحرينيا عاطلون عن العمل منذ 4 سنوات

2017-07-17 - 10:55 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إنّها سجّلت وجود نحو 140 طبيبًا عاطلا لم تقم وزارة الصحة بتوظيفهم على الرغم من مرور 4 سنوات على تخرجهم، وذلك خلال لقاء أحد أعضاء مجلس النواب مع عدد من الأطباء البحرينيين العاطلين بمكتبه.

ونقلت الصحيفة إن عددا من الأطباء العاطلين ناشدوا وزيرة الصحة فائقة الصالح توظيفهم في المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية.

وأشار هؤلاء إلى أن البعض منهم أنهوا سنة الامتياز وحصل آخرون على رخص مزاولة المهنة، إلا أن الوزارة اعتذرت عن توظيفهم لعدم وجود موازنة مما أدى لبقائهم عاطلين دون إدراجهم حتى في برنامج تدريب الأطباء.

وأشار الأطباء إلى أن رخصة مزاولة المهنة شارفت على الانتهاء ولم يتم توظيفهم بعد.

ولفتوا إلى أن وزارة الصحة تطلب سنويا عدداً قليلاً من الأطباء حديثي التخرج، فيما تكون نسبة التوظيف فقط 20 %.

وقالواإن بعض أقسام مجمع السلمانية الطبي تواجه ضغطاً بسبب قلة الكوادر الطبية فيها، فيما تتعذر الوزارة عن توظيفهم كون الأطباء بحاجة لموازنة للتدريب.

وأشاروا بأن المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين تلجأ إلى توظيف الكوادر الأجنبية بعدد كبير، وأنها لا تستطيع استيعاب عدد كبير من خريجي الطب سنوياً.

وبينوا أنه على الرغم من الرواتب المتدنية في القطاع الخاص، إلا أنهم تقدموا أكثر من مرة للعمل في المستشفيات الخاصة، مشيرين إلى أن تسجيلهم على مؤسسة طبية خاصة تحرمهم من حصولهم على الأولوية في التوظيف بمستشفيات القطاع الحكومي.

الأطباء ذكروا أنه حين تم الإعلان عن الوظائف أجريت مقابلات لبعضهم، لكن تم قبول 20 طبيبا فقط.