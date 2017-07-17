46 مليون دينار حصيلة المدفوعات المالية عبر قنوات الدفع بالحكومة الإلكترونية

2017-07-17 - 11:11 م

مرآة البحرين: أظهرت إحصاءات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تسجيل قنوات الدفع الإلكترونية التابعة ارتفاعا في قيمة المدفوعات المالية في العام 2016، ليصل إجماليها إلى 46 مليون دينار في العام.

وتشمل قنوات الدفع الإلكترونية الحكومية البوابة الوطنية Bahrain.bh، ومتجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية bahrain.bh/‏apps، ومنصات الخدمة الذاتية.

وفرضت الحكومة زيادة في الكثير من الرسوم والغرامات على المواطنين والمقيمين، فضلا عن استحداثها أخرى. كما فرضت الحكومة أنظمة صارمة لتعقّب المتخلّفين عن الدفع، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام، وارتفاع العجز في ميزانية الدولة لمستويات غير مسبوقة.

وبيّنت الإحصاءات إجراء أكثر من 700 ألف معاملة عبر قنوات الدفع الإلكترونية التابعة للحكومة.