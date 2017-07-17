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البحرين: ميزانية الدولة تنتظر توقيع الملك بعد 6 أشهر من بدء السنة المالية
2017-07-17 - 11:44 م
مرآة البحرين: أقرّ مجلس الشورى البحريني في جلسته يوم أمس الأحد 16 يوليو/تموز 2017 مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018.
وباتت ميزانية الدولة في طريقها للإقرار النهائي بانتظار المصادقة من الملك، وذلك بعد أن تأخّر إصدارها 6 أشهر من بدء السنة المالية.
ويزيد العجز المتوقع في ميزانية العام 2017 عن 10 مليار دينار، وسط تردي الظروف الاقتصادية في البلاد وانخفاض أسعار النفط.
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