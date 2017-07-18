مراسلون بلا حدود تدعو البحرين إلى التراجع عن إدانة نزيهة سعيد

2017-07-18 - 6:16 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت إلى التّراجع عن إدانة الصحافية نزيهة سعيد بتهمة العمل بشكل غير قانوني في جلسة الاستئناف اليوم. وحثت المنظمة السلطات البحرينية على وقف انتهاك حرية وسائل الإعلام.

وقالت ألكساندرا الخازن، وهي مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، إنّه "على السلطات [البحرينية] أن تسقط فورًا القضية ضد نزيهة سعيد"، وأضافت أنه "يجب أن تسمح مملكة البحرين بها باستئناف العمل كصحافية بحرية وأن توقف [البحرين] هجماتها المتكررة على وسائل الإعلام".

ونزيهة سعيد هي المراسلة الوحيدة التي اضطُهِدت على خلفية العمل من دون ترخيص، غير أن السلطات رفضت العام الماضي تجديد تراخيص 5 صحافيين بحرينيين على الأقل يعملون لصالح وسائل إعلام دولية مثل فرانس 24 وأسوشيتد برس ورويترز . كما أنها [نزيهة سعيد] جزء من حملة #FightImpunity التي أطلقتها مراسلون بلا حدود في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بهدف ممارسة الضغط على الحكومات لملاحقة أولئك المسؤولين عن جرائم العنف ضد الصحافيين.

ووفقًا لإحصاء أجرته المنظمة، هناك على الأقل 14 صحافيًا وصحافيًا مواطنًا معتقلين في البحرين. وقد كان النظام يحظر المعارضة ويقمع الصحافيين المعارضين منذ العام 2011. وقد تزايدت حملة القمع منذ العام 2016، كما أُغلِقت الوسط، وهي الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد، على نحو تعسفي، منذ شهر تقريبًا.

وتحل البحرين في المرتبة 164 من بين 180 دولة وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2017.