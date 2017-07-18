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الرئاسة التركية: إردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية في 23 و24 يوليو
العاهل السعودي في استقبال الرئيس التركي خلال زيارته للرياض فبراير الماضي (أ ف ب)
2017-07-18 - 6:31 م
مرآة البحرين (رويترز) - قالت الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 يوليو تموز.
وإردوغان حليف قوي لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين العرب. وانتقد قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم متعلقة بتمويل قطر لجماعات إرهابية وبتحالفها مع إيران العدو اللدود لتلك الدول وهي مزاعم تنفيها قطر.
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