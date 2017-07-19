النيابة العامة تتهم ابتسام الصائغ بالإرهاب... وتأمر بإيقافها ونشطاء آخرين 6 أشهر

ابتسام الصائغ تلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيبف (أرشيفية)

2017-07-19 - 2:34 ص

مرآة البحرين (خاص): بعد ساعات من إصدار خبراء مستقلين في الأمم المتحدة بيانا عبّروا فيه عن قلقهم من تقارير أفادت بتعرض ابتسام الصائغ للتعذيب، زعمت النيابة العامة أن الصائغ متورطة في تشكيل تنظيم إرهابي.

وأوقفت النيابة العامة ابتسام الصائغ والناشط نزار القطري إلى جانب اثنين آخرين 6 أشهر على ذمة التحقيق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

واعتقلت السلطات الناشطة الصائغ قبل نحو أسبوعين، للمرة الثانية خلال شهر.

وقالت الصائغ إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي في مديرية أمن المحرق التي أصبحت مقرا لجهاز الأمن الوطني سيء الصيت.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها قبضت على مؤسس "مرصد المنامة لحقوق الانسان"، وهو مؤسسة أهلية تختص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت أن الصائغ اتصل بمؤسسة كرامة لحقوق الإنسان القطرية، التي قال البيان إنها مدرجة على قائمة الإرهاب التي صدرت عن الدول المقاطعة لقطر.