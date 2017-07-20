العفو الدولية تدين اتهام الصائغ بالإرهاب: جريمتها تحدّي سجل الحكومة المروع

2017-07-20 - 1:07 ص

مرآة البحرين: دانت منظمة العفو الدولية اتهام السلطات البحرينية الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ بـ "الإرهاب"، ووصفت الاتهامات بـ "الضربة القاسية" لحقوق الإنسان في البلاد.

مديرة الحملات بالمنظمة سماح حديد، قالت إن "ابتسام الصائغ سجينة رأي يجب الإفراج عنها فورا دون قيد أو شرط"، وأضافت "جريمتها الوحيدة هي شجاعتها في تحدي سجل الحكومة المروع لحقوق الإنسان".

ورأت أن الحكومة البحرينية تحاول تخويف وإسكات المجتمع المدني في البحرين من خلال اتهام الصائغ بالإرهاب، مشيرة إلى أن "لدى المنظمة أسباب قوية للاعتقاد بأن ابتسام الصائغ معرضة لخطر التعذيب".

واعتبرت حديد أنه يجب أن يكون هناك احتجاج عام على الوضع المتدهور في البحرين. وصمت حكومة المملكة المتحدة، التي لا تزال تصر على أن البحرين على طريق إصلاح حقوق الإنسان، يبدو أنها لعبت دورا في تشجيع الحكومة البحرينية على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".