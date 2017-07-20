ملك البحرين يصادق على قانون الأحوال الشخصية ويفض انعقاد البرلمان

2017-07-20 - 6:17 ص

مرآة البحرين: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الأربعاء 19 يوليو/ تموز 2017) على قانون الأسرة الموحد (الأحوال الشخصية)، على الرغم من رفضه من قبل الأغلبية الشيعية.

وجدد 4 من كبار رجال الدين في البحرين موقفهم السابق برفض القانون دون ضمانات دستورية لآليات تعديله، ودون عرضه على مراجع دين.

وخلال لقائه رئيسي مجلس النواب والشورى قال الملك إن اللجنة الشرعية، التي عيّنها، تجاءت للتأكد من مدى مطابقة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما صادق الملك على قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، واعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 وقانون يسمح بزيادة الدين العام، بعد موافقة البرلمان عليها.

إلى ذلك، أمر حمد بن عيسى آل خليفة بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب ابتداء من اليوم الخميس.