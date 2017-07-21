بابكو توفر 24 بعثة لدراسة الهندسة داخل وخارج البحرين

2017-07-21 - 1:55 ص

مرآة البحرين: أعلنت وزارة التربية والتعليم أن شركة نفط البحرين (بابكو) وفرت 24 بعثة دراسية داخل وخارج البحرين، لدراسة الهندسة في تخصصات مختلفة.

وطرحت الشركة 12 بعثة دراسية داخل البحرين: 5 في الهندسة الكيميائية، 4 في الهندسة الميكانيكية، 2 الهندسة الكهربائية وبعثة في هندسة الأجهزة الدقيقة.

كما أعلنت عن 12 بعثة خارج البحرين، 6 في الهندسة الكيميائية و6 في الهندسة الميكانيكية.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم للبعثات بحريني الجنسية، وأن يكون من خريجي المسار العلمي في العام الدراسي 2016/2017، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 90% في الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية IELTS-UKV.



