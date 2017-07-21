وكالة: أمير قطر يصدر مرسوما يستهدف تعزيز الحرب على الإرهاب

أمير قطر مع الرئيس الأمريكي في الرياض 21 مايو الماضي (رويترز)

2017-07-21 - 4:29 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر يوم الخميس مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب في خطوة تستهدف على ما يبدو دحض اتهام دول عربية للدوحة بدعم الإرهاب.

تأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الحكومة القطرية على اتفاق مع الولايات المتحدة يسعى لتعزيز الإجراءات التي تهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وتتهم أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحكومة القطرية بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت الوكالة إن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.

وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.