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حصار الدراز ومنع إقامة أكبر صلاة جمعة شيعية يدخل عامه الثاني
2017-07-21 - 4:36 م
مرآة البحرين: دخل حصار الدراز عامه الثاني ومعه دخل قرار السلطات منع إقامة أكبر صلاة جمعة يقيمها أبناء الغالبية الشيعية عامه الثاني أيضاَ.
اليوم الجمعة (21 يوليو/ تموز 2017) دخل الحصار أسبوعه الثالث والخمسين على التوالي، وقد انتشرت المركبات العسكرية والآليات المدرعة على ساحل أبو صبح لمنع المواطنين من الدخول، في المقابل أدى المواطنون الصلاة فرادى على الرغم من الحصار المفروض على المنطقة ومنع إمام الجمعة من الدخول.
ويواصل النظام فرض القيود على الحريات الدينية وحرية التنقل في منطقة الدراز، بعدم السماح للمواطنين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية هناك.
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