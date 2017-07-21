انقطاع أخبار الشيخ بشار العالي منذ اعتقاله أمس الخميس

2017-07-21 - 5:12 م

مرآة البحرين: انقطعت أخبار رجل الدين الشيعي الشيخ بشار العالي منذ أن اعتقلته السلطات الأمنية بعد استدعائه أمس الخميس 20 يوليو 2017 إلى مركز شرطة البديع.

وكانت قوات أمنية تابعة للداخلية حاصرت منزل العالي وسلمته احضارية للحضور للمركز فورا دون ذكر الأسباب.

يشار إلى أن محاكم النظام أمرت في فبراير الماضي بتغريم الشيخ بشار العالي مبلغ قدره خمسون دينارًا وذلك بعد أن أدانته بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وقالت النيابة العامة إنها تهم تتضمن إهانة للسلطات على حد زعمها ضمن سلسلة استدعاءات له خلال إحياء ذكرى عاشوراء.