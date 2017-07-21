باقر درويش: رئيس نيابة الإرهاب أحمد الحمادي ضابط أمن دولة سابق متّهم بالتعذيب

2017-07-21 - 6:00 م

مرآة البحرين: كشف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية هو أحد ضباط أمن الدولة المتهمين بالتعذيب في تسعينات القرن الماضي، ومتهم بالتستر على جرائم التعذيب بحق المعارضين.

درويش قال في لقاء على قناة اللؤلؤة إن العمل الحقوقي في البحرين لن يتوقف مهما فعّلت السلطة خياراتها الأمنية وإجراءاتها الترهيبية.

وأضاف "أن السلطات تشن حملة للقضاء على ما تبقى من الهوامش التي تتحرك فيها عدد من الجهات الحقوقية، خاصة مع غياب الإرادة الدولية الضاغطة التي تدفعها لتنفيذ التزاماتها الدولية".

وأكد درويش أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للتعذيب، وقال إن رئيس النيابة سيعترف بوقوفه وراء خلايا إرهابية لو تعرض لما تعرضت له الصائغ.

وأكد رئيس منتدى البحرين أن "قانون الإرهاب لم يستخدم منذ صدوره مرورا بتعديلاته سوى ضد المعارضة ما يؤكد الغاية السياسية وراء اعتماده بما فيه من مخالفات".

واختتم درويش حديثه بالقول، إن "السلطة تستغل الخلاف المستجد مع شقيقتها السابقة قطر لربط المواطنين الشيعة مع منظمة حقوقية معروفة ومعترف بها في الأمم المتحدة ولكنها تصفها بالإرهابية (منظمة كرامة لحقوق الإنسان)".



